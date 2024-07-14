КМ. Колос - Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча
Почти УПЛ
Фото: Колос
В Ковалевке прошел контрольный матч между "Колосом" и "Черноморцем", которые готовятся к новому сезону в УПЛ. Победу в матче одержали хозяева - 3:1.
Далее "Колосу" предстоит спарринг с "Вересом". Игра запланирована на 21-е июля. Одесситы будут ждать встречу с "Ярудом", которая должна состояться 19-го июля.
Контрольный матч
14.07.2024. Ковалевка, стадион "Колос"
"Колос" - "Черноморец" 3:1
Голы: Криворучко 8, Бурда 46, Гусол 81 - Хобленко 11
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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kukarekin (Одесса)
14.07.2024 в 20:58
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