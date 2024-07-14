КМ. Колос - Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча

В Ковалевке прошел контрольный матч между "Колосом" и "Черноморцем", которые готовятся к новому сезону в УПЛ. Победу в матче одержали хозяева - 3:1.

Далее "Колосу" предстоит спарринг с "Вересом". Игра запланирована на 21-е июля. Одесситы будут ждать встречу с "Ярудом", которая должна состояться 19-го июля.

Контрольный матч

14.07.2024. Ковалевка, стадион "Колос"

"Колос" - "Черноморец" 3:1

Голы: Криворучко 8, Бурда 46, Гусол 81 - Хобленко 11