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КМ. Колос - Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча

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КМ. Колос - Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Колос

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В Ковалевке прошел контрольный матч между "Колосом" и "Черноморцем", которые готовятся к новому сезону в УПЛ. Победу в матче одержали хозяева - 3:1.

Далее "Колосу" предстоит спарринг с "Вересом". Игра запланирована на 21-е июля. Одесситы будут ждать встречу с "Ярудом", которая должна состояться 19-го июля.

Контрольный матч

14.07.2024. Ковалевка, стадион "Колос"

"Колос" - "Черноморец" 3:1

Голы: Криворучко 8, Бурда 46, Гусол 81 - Хобленко 11

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Контрольные матчи Черноморец (Одесса) товарищеские матчи Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
14.07.2024 в 20:58
Позор, состава нет, явное преимущество колоса. Эти кауфманы и грановские только себе а людям дуляку
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Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
14.07.2024 в 20:58
Позор, состава нет, явное преимущество колоса. Эти кауфманы и грановские только себе а людям дуляку
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0
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