"По уровню современности - один из лучших тренировочных центров в Европе": новичок ЛНЗ - о первых днях в клубе

Новичок "ЛНЗ" Айди Дайко пообщался с клубной пресс-службой на тему первых дней в команде.

- Айди, приветствуем в Черкассах, как чувствуешь себя?

- Я рад быть здесь. Новая страница моего будущего, я с радостью ее начинаю. Верю в лучшее, что мы достигнем с командой поставленных целей.

- Как начиналась твоя карьера?

- Еще с детства, видимо мне было лет пять. Мой отец любил футбол, поэтому этот вид спорта всегда был в моей жизни. Мяч всегда был дома. В первой команде у меня был 10 номер и я играл на позиции вингера. Позже я переместился назад. Так все начиналось.

- Почему изменилась позиция?

- Наверное, потому что мое тело начало меняться. Я вырос, у меня стали хорошие качества для защитника.

- Какие у тебя впечатления от первых тренировок в "ЛНЗ"?

- Все хорошо, мне нравится, занятия хорошие. Думаю, мне нужно работать еще больше, чтобы адаптироваться. Потому что предсезонка стартовала раньше, чем я присоединился к команде. Но я думаю, все будет хорошо.

- Тяжелые тренировки?

- Немножко тяжеловаты.

- Какие виды тренировок тебе нравятся, а какие нет?

- Конечно, я не люблю беговую работу, это всегда сложно. А люблю играть с мячом и работу в тренажерном зале.

- Что скажешь о тренировочном центре "ЛНЗ"?

- О, замечательный, новый, очень современный. Вероятно, лучший среди всех команд, в которых я был. По уровню современности - один из лучших в Европе. Я довольно впечатлен этим.

- Как общение с одноклубниками?

- Ребята замечательные, хорошо меня приняли. Здесь двое футболистов из Косово - это Яшари и Салиху. Мы общаемся на одном языке и это намного проще для меня.