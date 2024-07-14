"По уровню современности - один из лучших тренировочных центров в Европе": новичок ЛНЗ - о первых днях в клубе
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Фото: ЛНЗ
Новичок "ЛНЗ" Айди Дайко пообщался с клубной пресс-службой на тему первых дней в команде.
- Айди, приветствуем в Черкассах, как чувствуешь себя?
- Я рад быть здесь. Новая страница моего будущего, я с радостью ее начинаю. Верю в лучшее, что мы достигнем с командой поставленных целей.
- Как начиналась твоя карьера?
- Еще с детства, видимо мне было лет пять. Мой отец любил футбол, поэтому этот вид спорта всегда был в моей жизни. Мяч всегда был дома. В первой команде у меня был 10 номер и я играл на позиции вингера. Позже я переместился назад. Так все начиналось.
- Почему изменилась позиция?
- Наверное, потому что мое тело начало меняться. Я вырос, у меня стали хорошие качества для защитника.
- Какие у тебя впечатления от первых тренировок в "ЛНЗ"?
- Все хорошо, мне нравится, занятия хорошие. Думаю, мне нужно работать еще больше, чтобы адаптироваться. Потому что предсезонка стартовала раньше, чем я присоединился к команде. Но я думаю, все будет хорошо.
- Тяжелые тренировки?
- Немножко тяжеловаты.
- Какие виды тренировок тебе нравятся, а какие нет?
- Конечно, я не люблю беговую работу, это всегда сложно. А люблю играть с мячом и работу в тренажерном зале.
- Что скажешь о тренировочном центре "ЛНЗ"?
- О, замечательный, новый, очень современный. Вероятно, лучший среди всех команд, в которых я был. По уровню современности - один из лучших в Европе. Я довольно впечатлен этим.
- Как общение с одноклубниками?
- Ребята замечательные, хорошо меня приняли. Здесь двое футболистов из Косово - это Яшари и Салиху. Мы общаемся на одном языке и это намного проще для меня.
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