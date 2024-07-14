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Уже 3:0. Шахтер уверенно разбирается с Ризеспором

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Автор гола - Кевин

Уже 3:0. Шахтер уверенно разбирается с Ризеспором

Фото: Шахтар

Новина українською

Донецкий "Шахтер" проводит очередной контрольный матч на летних тренировочных сборах. Сегодня команда спаррингуется с "Ризеспором".

После первого тайма украинцы вели со счетом 2:0. После перерыва свой гол оформил Кевин. На 49-й минуте он удачно завершил контратаку.

Следите за игрой на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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