Уже 3:0. Шахтер уверенно разбирается с Ризеспором
Автор гола - Кевин
Фото: Шахтар
Донецкий "Шахтер" проводит очередной контрольный матч на летних тренировочных сборах. Сегодня команда спаррингуется с "Ризеспором".
После первого тайма украинцы вели со счетом 2:0. После перерыва свой гол оформил Кевин. На 49-й минуте он удачно завершил контратаку.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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