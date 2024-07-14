Гол Матвиенко из-за пределов штрафной площади и взятие ворот молодого Глущенко. Шахтер довершил разгром над Ризеспором

Донецкий "Шахтер" проводит очередной контрольный матч на летних тренировочных сборах. Сегодня команда спаррингуется с "Ризеспором".

На 76-й минуте красивый гол из-за пределов штрафной площади соперника забил Николай Матвиенко. На 84-й минуте Антон Глущенко заработал и реализовал пенальти. Это были 4-й и 5-й голы в игре. Счет - 5:0.

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