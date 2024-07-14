Гол Матвиенко из-за пределов штрафной площади и взятие ворот молодого Глущенко. Шахтер довершил разгром над Ризеспором
5:0
instagram.com/fcshakhtar
Донецкий "Шахтер" проводит очередной контрольный матч на летних тренировочных сборах. Сегодня команда спаррингуется с "Ризеспором".
На 76-й минуте красивый гол из-за пределов штрафной площади соперника забил Николай Матвиенко. На 84-й минуте Антон Глущенко заработал и реализовал пенальти. Это были 4-й и 5-й голы в игре. Счет - 5:0.
Следите за матчами на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Есть три варианта. Журналист – о клубах, которые могут занять место Днепра-1
- Усик вместе с семьей отдыхает в Испании. Фото
- Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1320 россиян – Генштаб
- На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено покушение
- Карлос Алькарас - Новак Джокович. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Уимблдона-2024
- Азов опубликовал видео, как военные бригады поддерживали Украину на Евро-2024
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн