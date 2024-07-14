Оболонь проиграла Эпицентру в спарринге

Уже к 6-й минуте "пивовары" уступали 0:2. Еще в первом тайме киевляне успели восстановить паритет, но команда из Хмельницкой области снова оформила преимущество в два мяча.

9 июля подопечные Иващенко проиграли контрольный матч ЛНЗ, дважды пропустив в конце основного времени (0:2). Коллектив Нагорняка 2 недели назад потерпел поражение в товарищеской встрече со "Скалой 1911" (1:3).

Товарищеский поединок. Буча. УТБ ФК “Оболонь”

Оболонь –Эпицентр 2:4

Голы: Тарануха 26, Курко 31 – Беженар 2, Кравчук 6, 45+1, Бендера 38