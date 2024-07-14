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Оболонь проиграла Эпицентру в спарринге

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Представитель Первой лиги оказался сильнее

Оболонь проиграла Эпицентру в спарринге

Фото - Оболонь

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Уже к 6-й минуте "пивовары" уступали 0:2. Еще в первом тайме киевляне успели восстановить паритет, но команда из Хмельницкой области снова оформила преимущество в два мяча.

9 июля подопечные Иващенко проиграли контрольный матч ЛНЗ, дважды пропустив в конце основного времени (0:2). Коллектив Нагорняка 2 недели назад потерпел поражение в товарищеской встрече со "Скалой 1911" (1:3).

Товарищеский поединок. Буча. УТБ ФК “Оболонь”
Оболонь –Эпицентр 2:4
Голы: Тарануха 26, Курко 31 – Беженар 2, Кравчук 6, 45+1, Бендера 38

  • Основной состав “Оболони”: Федоривский, Осман, Приймак, Курко, Лукьянчук, Черненко, Косовський, Теслюк, Груша, Слободян, Тарануха
  • Основной состав “Эпицентра”: Чернобай, Жмуйда, Мороз, Григоращук, Крыстин С., Липовуз, Беженар, Запорожец, Бендера, Процив, Кравчук
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Оболонь (Киев) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
UA-Футбол, Оболонь, Эпицентр
Опубликовал: Александр Симченко
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