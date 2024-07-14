Верес в спарринге уступил тернопольской Ниве

Ривненский "Верес" провел четвертую контрольную игру во время летнего межсезонья. В Ровно команда принимала представителя Первой лиги тернопольскую "Ниву". Матч прошел в формате 4-х таймов по 30 минут.

"Вересу" было очень трудно продавить организованную оборону соперника. "Нива", зато, кроме того, что удачно защищалась, не хуже атаковала. Лучшей игра оказалась для Андрея Ризныка - нападающий оформил хет-трик. Сложный спарринг для ривненчан завершился их поражением в 2 мяча.

Контрольный матч

14.07.2024. Ровно, стадион "Авангард"

"Верес" - "Нива" Т 2:4

Голы: Годя 53, Вовченко 120 - Ризнык 18, 43, 50, Напуда 108