Верес в спарринге уступил тернопольской Ниве
На родном стадионе
Фото: Нива Т
Ривненский "Верес" провел четвертую контрольную игру во время летнего межсезонья. В Ровно команда принимала представителя Первой лиги тернопольскую "Ниву". Матч прошел в формате 4-х таймов по 30 минут.
"Вересу" было очень трудно продавить организованную оборону соперника. "Нива", зато, кроме того, что удачно защищалась, не хуже атаковала. Лучшей игра оказалась для Андрея Ризныка - нападающий оформил хет-трик. Сложный спарринг для ривненчан завершился их поражением в 2 мяча.
Контрольный матч
14.07.2024. Ровно, стадион "Авангард"
"Верес" - "Нива" Т 2:4
Голы: Годя 53, Вовченко 120 - Ризнык 18, 43, 50, Напуда 108
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