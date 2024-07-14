Ротань: У всех команд нашей группы разные стили
Олимпиада уже совсем скоро
Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань оценил соперников в группе на Олимпийских играх.
- Дайте характеристику нашим соперникам по группе. Начнем с Ирака.
- У всех команд нашей группы разные стили. Ирак дошел до полуфинала Кубка Азии, где уступил будущему победителю Японии - 0:2, с которой мы играли товарищескую игру. Но на Олимпиаде Ирак будет играть еще более сильным составом, чем на Кубке Азии, ведь они пригласили трех игроков из национальной сборной. Это достойный соперник и мы прекрасно понимаем, что на Олимпиаде точно не будет никакой легкой прогулки.
- Идем дальше. Марокко.
- Это чемпион Африки, а это уже демонстрирует силу Марокко. В последние годы в Африке доминируют две сборные - это Марокко и Египет, с которым мы сыграем товарищескую игру 14 июля. Африканские игроки физически крепкие, поэтому просто нам не будет. Также замечу, что Египет тренирует очень сильный тренер - Рожерио Микале, который в 2016 году выигрывал Олимпиаду со сборной Бразилии. Египет при нем играет в очень хороший футбол.
- Ну и самый звездный наш соперник на Играх - Аргентина.
- Аргентина в представлении не нуждается, вы сами видели ее заявку. Это очень сильная команда в любом возрасте, которая является главным фаворитом на Играх в Париже. Мы понимаем, что у футболистов Аргентины очень высокий класс.
- Скажите честно, вы и игроки расстроились, что на Олимпиаду не поехал Месси? Хотелось попробовать собственные силы на фоне современной легенды футбола?
- Конечно, такие игроки добавляют красоты любому турниру. Поверьте, у Аргентины хватает звезд, но если бы еще и Месси приехал, то Олимпиада стала бы еще лучше.
Популярное сейчас
- Есть три варианта. Журналист – о клубах, которые могут занять место Днепра-1
- Испания – Англия. Анонс и прогноз финала чемпионата Европы на 14.07.24
- Усик вместе с семьей отдыхает в Испании. Фото
- На России разбился пассажирский самолет авиакомпании Газпром
- Валерий Поркуян: Результат на Евро-2024 станет для сборной Украины уроком на будущее
- Стало известно, кто входит в тренерский штаб Ханса Флика в Барселоне
Комментарии 2