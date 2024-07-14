Ротань: У всех команд нашей группы разные стили

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань оценил соперников в группе на Олимпийских играх.

- Дайте характеристику нашим соперникам по группе. Начнем с Ирака.

- У всех команд нашей группы разные стили. Ирак дошел до полуфинала Кубка Азии, где уступил будущему победителю Японии - 0:2, с которой мы играли товарищескую игру. Но на Олимпиаде Ирак будет играть еще более сильным составом, чем на Кубке Азии, ведь они пригласили трех игроков из национальной сборной. Это достойный соперник и мы прекрасно понимаем, что на Олимпиаде точно не будет никакой легкой прогулки.

- Идем дальше. Марокко.

- Это чемпион Африки, а это уже демонстрирует силу Марокко. В последние годы в Африке доминируют две сборные - это Марокко и Египет, с которым мы сыграем товарищескую игру 14 июля. Африканские игроки физически крепкие, поэтому просто нам не будет. Также замечу, что Египет тренирует очень сильный тренер - Рожерио Микале, который в 2016 году выигрывал Олимпиаду со сборной Бразилии. Египет при нем играет в очень хороший футбол.

- Ну и самый звездный наш соперник на Играх - Аргентина.

- Аргентина в представлении не нуждается, вы сами видели ее заявку. Это очень сильная команда в любом возрасте, которая является главным фаворитом на Играх в Париже. Мы понимаем, что у футболистов Аргентины очень высокий класс.

- Скажите честно, вы и игроки расстроились, что на Олимпиаду не поехал Месси? Хотелось попробовать собственные силы на фоне современной легенды футбола?

- Конечно, такие игроки добавляют красоты любому турниру. Поверьте, у Аргентины хватает звезд, но если бы еще и Месси приехал, то Олимпиада стала бы еще лучше.