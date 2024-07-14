"Цель на турнир? Попасть в четверку лучших команд". Дмитрий Михайленко - о предстоящем Евро U19

В понедельник, 15-го июля, сборная Украины U19 сыграет первый матч на Евро-2024 (U19) против сверстниц из Северной Ирландии. Главный тренер украинской команды Дмитрий Михайленко принял участие в предматчевой пресс-конференции.

- Как прошла подготовка к чемпионату Европы, и все ли готовы к первой игре?

- Как всегда, мы не можем быть на сто процентов довольными. Но подготовка прошла прекрасно, были действительно хорошие условия для тренировок, мы провели спарринг. Однако, к сожалению, сейчас межсезонье, и игроки снова начали тренироваться не так давно. Полноценно ребята работали всего две недели, конечно, не хватает игрового тонуса. Но все в равных условиях, поэтому не стоит жаловаться. Каждый день я вижу, что состояние игроков улучшается - и физически, и психологически, и с точки зрения того, как мы хотим здесь себя показать.

- Какую цель на этом турнире вы поставили для подопечных?

- Попасть в четверку лучших команд. Мы на это надеемся и сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше. Дальше уже все будет зависеть от нашего состояния, от того, как мы будем играть.

- Первый матч - против хозяина турнира, Северной Ирландии. Какие ваши ожидания от игры?

- Уверен, что будет давление, на трибунах будут болельщики. Независимо от того, в какой части Великобритании играют команды, их безумно поддерживают. Будут и свист, и крики, и мы должны быть к этому готовы. Так же, как должны быть готовы к любым внешним обстоятельствам, к ветру, к тому, что игроки Северной Ирландии будут супермотивированы. Мы должны отвечать спокойствием, когда мы с мячом, агрессивностью, если это нужно, прессинговать на каждом из участков поля и быть уверенными в себе и своей игре. Каждый игрок чувствует ответственность и важность стартового матча на таких турнирах, как чемпионат Европы.

- Для всех Евро - это праздник, но наши ребята каждый день начинают с новостей из Украины, поскольку война продолжается. Это дополнительное давление для команды или дополнительная мотивация?

- Мы все живем в таких условиях, нам нужно к этому привыкнуть и брать ответственность на себя. Это для нас и давление, и мотивация. Конечно, хочется, чтобы это давление не влияло на игру, чтобы ребята все равно чувствовали свободу, творили на футбольном поле. Поэтому мы стремимся, чтобы они все же чувствовали в этом мотивацию, которая двигает их вперед, к победам, это очень важно для Украины, для всех, кто нас поддерживает.

- Сегодня - финал Евро-2024. Будет ли команда смотреть игру?

- Финал Евро-2024 - это тактическая нагрузка. Будем смотреть, будем болеть за красивый футбол.