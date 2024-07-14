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КМ. Шахтер – Ризеспор 5:0. Видео голов и обзор матча

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КМ. Шахтер – Ризеспор 5:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Шахтар

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Донецкий "Шахтер" провел четвертый контрольный матч на летнем сборе в Словении. Спарринг-партнером выступил турецкий "Ризеспор". Уже с первых минут "горняки" начали создавать моменты и высоко прессинговали. В общем, Марино Пушич сыграл двумя разными составами в каждом из таймов.

"Шахтеру" многое удавалось, поэтому итоговый счет оказался разгромным - 5:0. "Ризеспор", попросту, не соответствовал уровню украинской команды.

Контрольный матч

"Шахтер" - "Ризеспор" 5:0

"Шахтер" (1 тайм): Твардовский, Винисиус, Франич, Фарина, Педро Энрике, Степаненко, Назарина, Педриньо, Швед, Невертон, Эгиналду

"Шахтер" (2 тайм): Потрошитель, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Кевин (Глущенко, 55), Судаков, Марлон, Зубков, Траоре

Голы: Назарина (11), Винисус Тобиас (17), Кевин (55), Матвиенко (81), Глущенко (89, пен.)

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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