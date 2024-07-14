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"Покажем, кто здесь настоящий казак". Игроки сборной Украины U19 Ермачков и Гаджиев рассказали о подготовке к Евро

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"Покажем, кто здесь настоящий казак". Игроки сборной Украины U19 Ермачков и Гаджиев рассказали о подготовке к Евро

scdnipro1.com.ua

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Сборная Украины U19 в скором времени начнет выступления на Евро. Защитник Иван Ермачков поделился волнениями перед началом турнира.

"Прежде всего, мы полны гордости, что вообще сюда дошли, до такой стадии европейского первенства. Мы сфокусированы на успехе и не хотим останавливаться на том, чего достигли. Будем делать все возможное и невозможное, чтобы выиграть это Евро. Я благодарен тренерскому штабу за то, что меня вызвали в сборную. Мы настроены оптимистично, будем готовиться к ближайшим соперникам. .

Его партнер, хавбек Рамик Гаджиев, тоже высказался о готовности сборной Украины.

"Это отличная возможность показать себя, ведь Евро — это большой турнир. Это также шанс продемонстрировать силу нашей страны, какой у нас футбол и молодежь подрастает. Настроение в команде замечательное, подготовка завершается. Я уверен, что ребята готовы, и мы покажем наше максимум. Легких оппонентов здесь не будет. Однако не будем смотреть на имена, а выкладываться на все сто с первого поединка», — добавил Рамик Гаджиев.

Первая игра для украинцев на Евро U19 запланирована на понедельник, 15 июля. Противостоять придется сверстникам из Северной Ирландии.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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