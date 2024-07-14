КМ. ЛНЗ – Левый берег 2:1. Видео голов и обзор матча

В очередном спарринге на летнем собрании участник УПЛ "ЛНЗ" дома встречался с представителем Первой лиги "Левым берегом". Прямая трансляция игры не производилась.

Первыми вперед в счете вышли гости, но впоследствии черкасцы выровняли положение, и в конце матча забили победный гол. Далее "ЛНЗ" будет играть 17 июля против "Александрии". У "Левого берега" запланирован матч с "Локомотивом".

Контрольный матч

14.07.2024. Тренировочный центр ЛНЗ

"ЛНЗ" – "Левый берег" 2:1

Голы: Бойко (пен) 25, Муравский 87 - Когут М. 4