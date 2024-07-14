КМ. ЛНЗ – Левый берег 2:1. Видео голов и обзор матча
3 мяча
Фото: ЛНЗ
В очередном спарринге на летнем собрании участник УПЛ "ЛНЗ" дома встречался с представителем Первой лиги "Левым берегом". Прямая трансляция игры не производилась.
Первыми вперед в счете вышли гости, но впоследствии черкасцы выровняли положение, и в конце матча забили победный гол. Далее "ЛНЗ" будет играть 17 июля против "Александрии". У "Левого берега" запланирован матч с "Локомотивом".
Контрольный матч
14.07.2024. Тренировочный центр ЛНЗ
"ЛНЗ" – "Левый берег" 2:1
Голы: Бойко (пен) 25, Муравский 87 - Когут М. 4
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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