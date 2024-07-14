КМ. Оболонь – Эпицентр 2:4. Видео голов
Аж 6 забитых мячей за тайм
Фото: Оболонь
На учебно-тренировочной базе "Оболони" в Буче прошел спарринг местной команды с "Эпицентром". Игра получилась сверхрезультативной – забито 6 голов. Что любопытно, все мячи оформили в первом тайме.
Сначала команда из Каменец-Подольска забила 2 быстрых гола, впоследствии соперник отыгрался, но дальше снова феерили гости. В итоге – 2:4 в пользу представителя Первой лиги.
Контрольный поединок
Буча. УТБ ФК "Оболонь"
"Оболонь" – "Эпицентр" 2:4
Голы: Тарануха 26, Курко 31 – Беженар 2, Кравчук 6, 45+1, Бендера 38
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