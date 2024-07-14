Вингер Шахтера Глущенко: Если потеряли мяч, у нас есть правило 5 секунд, чтобы вернуть его

Полузащитник "Шахтера" Антон Глущенко прокомментировал спарринг с "Ризеспором" (5:0) и свой первый гол за основу "горняков".

– Можешь прокомментировать и проанализировать матч против "Ризеспора"?

– Очень интересный получился спарринг, хороший оппонент, давал нам играть и сам играл, пытался играть с мячом. У нас напряженный график, поэтому было тяжело. Вторая игра за почти 4 дня, поэтому считаем, что хорошо справились, важна победа.

– Как реагируете на то, что у вас постоянно матчи, тренировки? Как организм подстраивается под эти реалии?

– Если честно, это гораздо легче, чем просто бегать. Поэтому я думаю, что нам не на что жаловаться. Это тяжело, но это сборы, все готовы к этому.

– В этом матче ты реализовал 11-метровый. Мы видели, что Траоре в последний момент отдал тебе мяч. Как решалось, кто будет производить удар?

– Я думаю, что он сам хотел выполнить. Я его просил, но спасибо Николаю Матвиенко, его слово было последним.

– Это для тебя дебютный гол за "Шахтер", хоть и не в официальном матче. Что ощущал в тот момент? Было ли волнение?

- Испытывал только усталость, не думал о дебютном голе. Думал, чтобы просто забить. На этом все.

– Интуиция подсказала тебе, как правильно пробивать? Как решил куда будешь пробивать?

– Я смотрел по голкиперу. Он стоял на месте, поэтому нужно было просто укатить в угол. Я счастлив, что мне удалось.

– Расскажи, какую работу над ошибками вы сделали после предыдущего матча?

– Мы стараемся побеждать. Все были огорчены после предыдущего спарринга. Хоть это и сборы, но все хотят побеждать. Мистер сказал нам, что нужно делать на собрании, чтобы было легче в чемпионате. Я думаю, что сегодня все хотели выложиться на максимум, чтобы не было таких ощущений как после предыдущей игры.

- Половина сборов позади. На каком этапе физических кондиций находится команда и ты сам?

– Я думаю, что сейчас самый тяжелый этап. Накопилась немного усталость. Я думаю, что завтра будет выходной и последние полторы недели будет легче.

– Какие основные требования Марино Пушича во время собрания? Что строит "Шахтер" во время тренировочного процесса?

– Мы стараемся доминировать над соперником. Если потеряли мяч, у нас есть правило 5 секунд, чтобы вернуть его. Пытаемся быть с мячом, доминировать. Это, пожалуй, самое главное.

– Какие задачи ты ставишь перед собой на этот сезон?

- Закрепиться в "Шахтере". Это самое главное.