  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Испания выиграла Евро-2024, разгромные победы Динамо и Шахтера в спаррингах. Главные новости за 14 июля
В тренде

Испания выиграла Евро-2024, разгромные победы Динамо и Шахтера в спаррингах. Главные новости за 14 июля

Общие новости

А также громкий трансфер Манчестер Юнайтед и индивидуальные награды Евро-2024

Испания выиграла Евро-2024, разгромные победы Динамо и Шахтера в спаррингах. Главные новости за 14 июля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 14 июля

Испания выиграла Евро-2024

Сборная Испании переиграла в финале Евро-2024 сборную Англии и выиграла чемпионский кубок. Все голы в матче были забиты после перерыва. Нико Уильямс после передачи Ямаля вывел Испанию вперед, Коул Палмер сравнял счет, но все же победа осталась за Испанией – за две минуты до завершения основного времени гол забил Микель Оярсабаль – 2:1. Испания стала первой в истории командой, которой удалось победить на чемпионатах Европы четыре раза (1964, 2008, 2012, 2024).

Награды – победителям. Определены лучшие игроки Евро-2024

Индивидуальные награды чемпионата Европы получили футболисты сборной Испании. Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком, а Родри – лучшим футболистом Евро-2024 по версии УЕФА.

Олимпийская сборная Украины не смогла победить Египет

Олимпийская сборная Украины сыграла вничью с командой Египта. Сборная Украины забила первой благодаря точному удару Брагара, но пропустила в конце встречи – 1:1. Следующую товарищескую игру в рамках подготовки к Олимпиаде команда Ротаня проведет 18 июля с Парагваем.

Динамо забило четыре гола в ворота Брондбю

Киевское "Динамо" провело третий спарринг на летних сборах в Австрии и впервые победило. Команда Александра Шовковского уверенно разобралась с датским "Брондбю" (4:0). По голу забили Попов, Царенко, Андриевский и Пихаленок.

Шахтер разгромил Ризеспор

"Шахтер" провел свой четвертый контрольный матч в Словении. Соперником "горняков" был представитель турецкой Суперлиги "Ризеспор". Марино Пушич выпустил довольно экспериментальный стартовый состав, однако его команда уверенно победила – 5:0. Мячи забивали Назарина, Винисус Тобиас, Кевин, Матвиенко и Глущенко.

Манчестер Юнайтед подписал нападающего Болоньи Зиркзе за 42.5 млн евро

"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере нидерландского нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе. Контракт 23-летнего форварда подписан до 2029 года с опцией продления еще на год. Сумма сделки составляет 42,5 млн. евро.

По теме
yellow-arrow
Карпаты предлагали 5 миллионов за бразильского защитника, но получили отказ
yellow-arrow
Вингер Шахтера Глущенко: Если потеряли мяч, у нас есть правило 5 секунд, чтобы вернуть его
yellow-arrow
КМ. Оболонь – Эпицентр 2:4. Видео голов
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости