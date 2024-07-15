Испания выиграла Евро-2024, разгромные победы Динамо и Шахтера в спаррингах. Главные новости за 14 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 14 июля

Сборная Испании переиграла в финале Евро-2024 сборную Англии и выиграла чемпионский кубок. Все голы в матче были забиты после перерыва. Нико Уильямс после передачи Ямаля вывел Испанию вперед, Коул Палмер сравнял счет, но все же победа осталась за Испанией – за две минуты до завершения основного времени гол забил Микель Оярсабаль – 2:1. Испания стала первой в истории командой, которой удалось победить на чемпионатах Европы четыре раза (1964, 2008, 2012, 2024).

Индивидуальные награды чемпионата Европы получили футболисты сборной Испании. Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком, а Родри – лучшим футболистом Евро-2024 по версии УЕФА.

Олимпийская сборная Украины сыграла вничью с командой Египта. Сборная Украины забила первой благодаря точному удару Брагара, но пропустила в конце встречи – 1:1. Следующую товарищескую игру в рамках подготовки к Олимпиаде команда Ротаня проведет 18 июля с Парагваем.

Киевское "Динамо" провело третий спарринг на летних сборах в Австрии и впервые победило. Команда Александра Шовковского уверенно разобралась с датским "Брондбю" (4:0). По голу забили Попов, Царенко, Андриевский и Пихаленок.

"Шахтер" провел свой четвертый контрольный матч в Словении. Соперником "горняков" был представитель турецкой Суперлиги "Ризеспор". Марино Пушич выпустил довольно экспериментальный стартовый состав, однако его команда уверенно победила – 5:0. Мячи забивали Назарина, Винисус Тобиас, Кевин, Матвиенко и Глущенко.

"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере нидерландского нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе. Контракт 23-летнего форварда подписан до 2029 года с опцией продления еще на год. Сумма сделки составляет 42,5 млн. евро.