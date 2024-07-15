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Сили обороны уничтожили 1200 оккупантов за сутки - Генштаб ВСУ

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Более 215 единиц техники

Сили обороны уничтожили 1200 оккупантов за сутки - Генштаб ВСУ

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки украинские солдаты уничтожили 1200 оккупантов, 8 танков и 62 артсистемы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 560290 (+1200) чел,
  • танков - 8214 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 15826 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 15324 (+62) ед,
  • РСЗО - 1119 (+0) ед,
  • средства ПВО - 892 (+2) ед,
  • самолетов - 361 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12148 (+41),
  • крылатые ракеты - 2398 (+2),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20623 (+85) ед,
  • специальная техника - 2569 (+3).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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