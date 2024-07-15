Сили обороны уничтожили 1200 оккупантов за сутки - Генштаб ВСУ
Более 215 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские солдаты уничтожили 1200 оккупантов, 8 танков и 62 артсистемы.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 560290 (+1200) чел,
- танков - 8214 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 15826 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 15324 (+62) ед,
- РСЗО - 1119 (+0) ед,
- средства ПВО - 892 (+2) ед,
- самолетов - 361 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12148 (+41),
- крылатые ракеты - 2398 (+2),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20623 (+85) ед,
- специальная техника - 2569 (+3).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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