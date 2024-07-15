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Экс-нападающий сборной Украины Баланюк получил дисквалификацию за допинг

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В составе какой команды это случилось - неизвестно

Экс-нападающий сборной Украины Баланюк получил дисквалификацию за допинг

фото: С. Ярошевський

Новина українською

Бывший нападающий "Днепра" и сборной Украины Денис Баланюк получил дисквалифицию.

Согласно списку дисквалифицированных из-за нарушения антидопинговых правил спортсменов от Национального антидопингового центра, 27-летний Баланюк дисквалифицирован за подмену пробы, начиная с 26 декабря 2023 года.

Баланюк – воспитанник академии "Днепра". Также в Украине Денис успел поиграть за киевский "Арсенал" и донецкий "Олимпик". За рубежом выступал за краковскую "Вислу", московское "Торпедо", финский "Мариехамн", "Спартак" из Варны и грузинский "Самгурали".

На счету Баланюка один сыгранный матч за национальную сборную Украины U21.

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Допинг дисквалификация Денис Баланюк антидопинговый центр
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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