КМ. Верес - Нива 2:4. Видео голов и обзор матча
Домашнее поражение подопечных Шандрука
ФК Нива Тернопіль
В контрольном матче "Верес" на домашнем поле уступил тернопольской "Ниве" со счетом 2:4.
За ровенчан забитым голом отметился Дмитрий Годя и Семен Вовченко, за гостей хет-трик оформил Андрей Ризнык, ещё один мяч забил Валентин Напуда.
Контрольный матч
14.07.2024. Ровно, стадион "Авангард"
"Верес" - "Нива" Т 2:4
Голы: Годя 53, Вовченко 120 - Ризнык 18, 43, 50, Напуда 108
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Источник:VERES TV
Опубликовал: Александр Бураков
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