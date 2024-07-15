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КМ. Верес - Нива 2:4. Видео голов и обзор матча

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Домашнее поражение подопечных Шандрука

КМ. Верес - Нива 2:4. Видео голов и обзор матча

ФК Нива Тернопіль

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В контрольном матче "Верес" на домашнем поле уступил тернопольской "Ниве" со счетом 2:4.

За ровенчан забитым голом отметился Дмитрий Годя и Семен Вовченко, за гостей хет-трик оформил Андрей Ризнык, ещё один мяч забил Валентин Напуда.

Контрольный матч

14.07.2024. Ровно, стадион "Авангард"

"Верес" - "Нива" Т 2:4

Голы: Годя 53, Вовченко 120 - Ризнык 18, 43, 50, Напуда 108

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Источник:
VERES TV
Опубликовал: Александр Бураков
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