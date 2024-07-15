"Мы должны победить зло, и Украина это сделает". Зеленский поздравил с Днем украинской государственности

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня украинской государственности, который отмечается сегодня, 15 июля.

"8 июля по Киеву ударила российская ракета. Прямое попадание. Крылатая ракета Х-101. Ее разработали для поражения значительных военных целей. Путин поразил ею детскую больницу. "Охматдет". Одна из сотен украинских больниц, которые были, к сожалению, разбиты российскими ракетами, бомбами, артиллерией.

Из "Охматдета" мир увидел тысячи фото и видео. Того, что произошло. И как украинцы сплотились. Увидел, как Украину хотят убить. И как несмотря на все Украина преодолевает удары.

Как объединяет мир, чтобы защитить жизнь. И как мир вдохновляется тем, что удается Украине. Здесь, как и в тысячах подобных мест, проявила себя Украина, которой мы все гордимся. За которую сражаемся.

Наша государственность - это достижение всех, кто ради Украины сражается, работает, объединяет мир, учится, распространяет правду и готовит для России ответственность - ответственность за все совершенное против нас.

Наша государственность - это каждый и каждая, кто переживает за Украину, гордится Украиной и делает все - все, что только может, чтобы Украина победила. Чтобы наша государственность, наша независимость, наша культура, наша история и наши люди всегда были на этой земле.

Эта битва - ради нашей независимости. Ради того, чтобы эту независимость могли унаследовать следующие поколения. Унаследовать, а не бороться. Чтобы мы им дали гордость за Украину, а не ее боль. И чтобы никакие "путины" больше не смели приносить сюда руины и страдания.

Мы должны победить это зло, и Украина это сделает. Здесь всегда будет Украина. Наша история. Наши люди. Наше государство", - добавил глава государства.