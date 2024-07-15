Сырский отправит проверку в 59 ОМПБр после заявлений о больших потерях в бригаде

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетит зону ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, командование которой обвиняют в больших потерях личного состава, сообщил 15 июля Генеральный штаб ВСУ.

"С целью проверки ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, Главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Накануне, 14 июля, парамедик Екатерина "Пташка" Полищук обвинила командира 59 отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука в служебной халатности, преступных приказах и пренебрежении жизнью и здоровьем военных. Выяснилось, что это не первый скандал с участием этого офицера.

Напомним, в июне начальник штаба бригады Национальной гвардии Азов Богдан Кротевич подал заявление в ГБР с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Причиной он называл потери на войне.

После этого президент Владимир Зеленский сменил командующего Объединенных сил.