Сырский отправит проверку в 59 ОМПБр после заявлений о больших потерях в бригаде
Будут разбирать ситуацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетит зону ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, командование которой обвиняют в больших потерях личного состава, сообщил 15 июля Генеральный штаб ВСУ. "С целью проверки ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, Главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении. Накануне, 14 июля, парамедик Екатерина "Пташка" Полищук обвинила командира 59 отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука в служебной халатности, преступных приказах и пренебрежении жизнью и здоровьем военных. Выяснилось, что это не первый скандал с участием этого офицера. Напомним, в июне начальник штаба бригады Национальной гвардии Азов Богдан Кротевич подал заявление в ГБР с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Причиной он называл потери на войне. После этого президент Владимир Зеленский сменил командующего Объединенных сил.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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Gican85 (Киев)
15.07.2024 в 12:45
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