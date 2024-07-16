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Юношеская сборная стартовала на Евро с ничьей, триумф Аргентины, Днепр-1 могут исключить из УПЛ. Главные новости за 15 июля

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А также Лунин начал подготовку с "Реалом"

Юношеская сборная стартовала на Евро с ничьей, триумф Аргентины, Днепр-1 могут исключить из УПЛ. Главные новости за 15 июля

Фото прес-служби УАФ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 15 июля.

Ничья юношеской сборной Украины на Евро

В Северной Ирландии стартовал чемпионат Европы U-19, на котором представлена ​​и сборная Украины. В первом матче на групповом турнире подопечные Дмитрия Михайленко встречались с хозяевами Евро. Украинцы существенно преобладали соперников по ударам по воротам, но добиться своего не смогли. Девять ударов в стовр ворот и без результата. В итоге игра завершилась нулевой ничьей. В другом матче группы Италия победила Норвегию – 2:1.

Аргентина – чемпион Копа Америка-2024

В финальном матче аргентинцы встречались со сборной Колумбии. Противостояние было очень напряженное, но не результативное. В основное время команды не забивали, а в дополнительное время героем стал Лаутаро Мартинес. После передачи Ло Челсьо он забил решающий гол на 112-й минуте. Для Аргентины это 16-я победа на Копа Америка в истории. А Колумбия проиграла свой второй финал при одной победе на турнире (в 2001-м).

Лунин начал предсезонную подготовку с Реалом

В понедельник, 15 июля, мадридский "Реал" приступил к летней подготовке к сезону 2024/2025.

По информации Madrid Xtra, в первой тренировке "сливочных" в Вальдебебасе (тренировочный комплекс) приняли участие 7 игроков: украинец Андрей Лунин, Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Дани Себальос, Браим Диас и Хесус Вальехо.

Позже к команде Анчелотти присоединятся и все футболисты, которые все еще находятся в отпуске после выступлений на чемпионате Европы и Кубка Америки.

Днепр-1 получил приглашение на онлайн-собрание клубов УПЛ

Во вторник в 12 часов состоится онлайн-собрания участников УПЛ 2024/25. Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, приглашение Лигой было отправлено "Днепру-1". Однако от днепровского клуба в ответ на это приглашение не последовало никакой реакции – ни подтверждения, ни отмены приглашения. Ожидается, что клубы проголосуют за исключение "Днепра-1" из участников УПЛ-2024/25.

Шачири завершает карьеру в сборной Швейцарии

32-летний Джердан Шачири, бывший игрок "Баварии" и "Ливерпуля", объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии.

"Пришло время попрощаться со сборной", – написал Джердан в Instagram. "Остаются замечательные воспоминания, и я хочу поблагодарить всех вас".

Шачири провел 125 матчей за национальную команду Швейцарии, забил 32 гола.

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