Зеленский назвал количество установок Patriot, которые помогут полностью закрыть небо Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, чтобы для того, чтобы полностью закрыть небо от российских атак, Украине нужно 25 ЗРК Patriot.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 15 июля.

"Я могу вам сказать, сколько вообще нам нужно Patriot. С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 Patriot. Это полностью закрытое небо Украины. Я не могу вам сказать, сколько у нас их есть, или будет".

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Также президент подтвердил, что Украина получит от стран Запада определенное количество истребителей F-16, но их будет недостаточно, чтобы на равных бороться с российской авиацией.