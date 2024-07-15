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Зеленский назвал количество установок Patriot, которые помогут полностью закрыть небо Украины

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Зеленский назвал количество установок Patriot, которые помогут полностью закрыть небо Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, чтобы для того, чтобы полностью закрыть небо от российских атак, Украине нужно 25 ЗРК Patriot.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 15 июля.

"Я могу вам сказать, сколько вообще нам нужно Patriot. С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 Patriot. Это полностью закрытое небо Украины. Я не могу вам сказать, сколько у нас их есть, или будет".

Также президент подтвердил, что Украина получит от стран Запада определенное количество истребителей F-16, но их будет недостаточно, чтобы на равных бороться с российской авиацией.

"Решение о F-16 - стратегическое, количество их пока нестратегическое. Есть серьезное количество самолетов о которых я договорился с другими странами. После моих договоренностей есть некоторые процессы, с двух сторон.

Я не могу сейчас вам сказать, сколько этих самолетов будет. Их будет недостаточно. Для чего? Они точно укрепляют нас, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться на уровне с российским воздушным флотом? Я считаю, что этого будет недостаточно", - отметил Зеленский.

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1 голосов
Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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download1 (huyersk)
15.07.2024 в 16:18
Бл*ха, а що ти зробив, щоб хоч чогось було достатньо, диктаторе не пйуло ?
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0
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
15.07.2024 в 16:18
Бл*ха, а що ти зробив, щоб хоч чогось було достатньо, диктаторе не пйуло ?
Ответить
1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.07.2024 в 16:23
Пополнили свои карманы деньгами, предназначенными для армии.
Ответить
1
0

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