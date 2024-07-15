Зеленский назвал количество установок Patriot, которые помогут полностью закрыть небо Украины
Решение за партнёрами
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский заявил, чтобы для того, чтобы полностью закрыть небо от российских атак, Украине нужно 25 ЗРК Patriot.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 15 июля.
"Я могу вам сказать, сколько вообще нам нужно Patriot. С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 Patriot. Это полностью закрытое небо Украины. Я не могу вам сказать, сколько у нас их есть, или будет".
Также президент подтвердил, что Украина получит от стран Запада определенное количество истребителей F-16, но их будет недостаточно, чтобы на равных бороться с российской авиацией.
"Решение о F-16 - стратегическое, количество их пока нестратегическое. Есть серьезное количество самолетов о которых я договорился с другими странами. После моих договоренностей есть некоторые процессы, с двух сторон.
Я не могу сейчас вам сказать, сколько этих самолетов будет. Их будет недостаточно. Для чего? Они точно укрепляют нас, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться на уровне с российским воздушным флотом? Я считаю, что этого будет недостаточно", - отметил Зеленский.
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