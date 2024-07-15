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Хацкевич оценил возможность своего возвращения в УПЛ

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Хацкевич оценил возможность своего возвращения в УПЛ

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Бывший полузащитник и наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич уклончиво ответил на вопрос о потенциальном возвращении на работу в чемпионат Украины.

- Вы говорили, что в начале лета планируете вернуться в Украину. Но пока что не приехали. Почему и стоит ли вас ждать?

- Я бы не хотел на эту тему говорить. Есть мои личные дела, которые нужно завершить здесь. Я понимаю, что вам нужен более четкий мой ответ и поэтому скажу так - coming soon (смеется, - прим.).

Напомним, что Хацкевич тренировал основную команду "Динамо" с 2017 по 2019 годы. Последнее место работы белорусского специалиста - польский "Заглембе".

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Украина Александр Хацкевич УПЛ
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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