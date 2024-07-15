Хацкевич оценил возможность своего возвращения в УПЛ
Приоритеты пока другие
Фото: shakhtar.com
Бывший полузащитник и наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич уклончиво ответил на вопрос о потенциальном возвращении на работу в чемпионат Украины.
- Вы говорили, что в начале лета планируете вернуться в Украину. Но пока что не приехали. Почему и стоит ли вас ждать?
- Я бы не хотел на эту тему говорить. Есть мои личные дела, которые нужно завершить здесь. Я понимаю, что вам нужен более четкий мой ответ и поэтому скажу так - coming soon (смеется, - прим.).
Напомним, что Хацкевич тренировал основную команду "Динамо" с 2017 по 2019 годы. Последнее место работы белорусского специалиста - польский "Заглембе".
Популярное сейчас
- Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
- Слезы Месси, молчание Хамеса, геройство Мартинеса. Аргентина - Колумбия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Испания выиграла Евро-2024, разгромные победы Динамо и Шахтера в спаррингах. Главные новости за 14 июля
- На России разбился пассажирский самолет авиакомпании Газпром
- Северная Ирландия U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Евро-2024 U-19
- Каррагер о сборной Англии: Топ-игроки не показали себя на турнире и не могут взломать защиту средних команд