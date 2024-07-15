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Зеленский: Мобилизация в Украине идет по плану

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Однако не хватает тренировочных площадок

Зеленский: Мобилизация в Украине идет по плану

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Мобилизация идет согласно плану военных, однако в Украине недостаточно тренировочных площадок для подготовки мобилизованных.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Его спросили, как он оценивает ход мобилизации в Украине после двух месяцев со времени вступления в силу нового мобилизационного закона.

"Военные говорят, что все идет по их плану. Относительно тренировочных площадок, их недостаточно. Что касается случая, можно ли их расширить, то уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом - да", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что расширение тренировочных баз за рубежом является одним из пунктов двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
15.07.2024 в 16:29
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
15.07.2024 в 16:29
Гори в аду
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0
download1 (huyersk)
15.07.2024 в 16:20
Ніби у тебе є якийсь план, недопрезидент
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