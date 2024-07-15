Зеленский: Не боюсь, что Трамп станет президентом - будем работать

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать с любой политической силой в США, в частности Республиканской партией в случае ее прихода к власти.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с украинскими журналистами в Киеве 15 июля, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава государства отметил, что Киев будет развивать отношения с США независимо от результатов грядущих выборов президента и части Конгресса.

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"Что касается окончания войны, какое видение у потенциального президента, одного из кандидатов на пост президента Трампа: общие вещи мне понятны. Я думаю, что если господин Дональд Трамп станет президентом, то мы будем работать. Я этого не боюсь", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что среди республиканцев есть разные позиции, в том числе и "более правые, радикальные".

"Но хочу вам сказать: большинство в Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины", – подытожил он.

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп похвастался, что способен закончить войну в Украине до своей инаугурации в январе.

По данным издания Politico, в команде Трампа якобы серьезно рассматривают вариант "сделки с Кремлем" для прекращения российско-украинской войны, которая означала бы отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и территориальные уступки Украины.