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Зеленский: В 14 недоукомплектованных бригад начало поступать оружие

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Но до полного позитива еще далеко

Зеленский: В 14 недоукомплектованных бригад начало поступать оружие

Офіс Президента

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 14 недоукомплектованных бригад ВСУ начало поступать западное оружие.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Что-то начало поступать - это позитив. В частности, артиллерия и тому подобное. Но до положительного результата еще далеко", - сказал Зеленский.

Президент пояснил, что 14 бригад, о которых он ранее говорил как о недоукомплектованных, были созданы как резерв. "Скажу откровенно, они создавались как резерв, но резерв, чтобы он был работающим, боевым, надо, чтобы он не только был с оружием, но и тренировался с оружием, с которым потом будет воевать", - подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос, не планируется ли использовать эти бригады в новом контрнаступлении, Зеленский ответил, что резерв необходим прежде всего для того, чтобы проводить ротации.

Напоминаем, 4 июля Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что в Украине из-за задержки поставок западного оружия остаются неукомплектованными 14 бригад.

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