  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп определился с кандидатом в вице-президенты. Им станет один из главных критиков помощи Украине
В тренде

Трамп определился с кандидатом в вице-президенты. Им станет один из главных критиков помощи Украине

Общие новости

Вероятным вице-президентом от Трампа станет Джей Ди Вэнс

Трамп определился с кандидатом в вице-президенты. Им станет один из главных критиков помощи Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Дональд Трамп, который стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.

Читайте такжеЗеленский: Не боюсь, что Трамп станет президентом - будем работать

Об этом Трамп написал в соцсети Trump Social, сообщает "Европейская Правда".

В посте Трамп заявил, что решил выбрать Ди Вэнса как своего кандидата в вице-президенты после "длительных размышлений". Среди его заслуг он назвал службу в морской пехоте США, работу в финансовой сфере и ИТ, юридическое образование. "Как вице-президент, Ди Вэнс будет и дальше бороться за Конституцию, поддерживать наших военных и делать все, чтобы вернуть АМЕРИКЕ величие", – написал Трамп.

СМИ сообщали, что другими потенциальными кандидатами республиканца на должность вице-президента были сенатор от Флориды Марко Рубио и губернатор Северной Дакоты Даг Бергем.

Среди них Ди Вэнс занимает наиболее протрамповскую позицию и является крупнейшим критиком помощи Украине. Среди прочего, он предлагал, чтобы Киев провозгласил нейтральный статус, пошел на переговоры с Россией и был готов идти на территориальные уступки. Зато соратник Трампа призвал США сосредоточиться на соперничестве с Китаем.

Отметим, что кандидатура вице-президента не обязательно будет определять политику будущего лидера Белого дома в отношении Украины. К примеру, в администрации Джо Байдена Камала Харрис не занимается украинским направлением. Но выбор Трампа подчеркивает господство скептических к поддержке Украины настроений в его окружении.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: В 14 недоукомплектованных бригад начало поступать оружие
yellow-arrow
Шахтер объявил о старте с 16 июля продаж билетов на домашние матчи ЛЧ. Цена - от 95 до 1350 евро
yellow-arrow
Первый тур. Северная Ирландия - Украина. Текстовая трансляция матча Евро-2024 U-19
Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости