ВСУ ликвидировали еще 1100 оккупантов - Генштаб
И более 200 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки российская армия потеряла убитыми и ранеными еще 1110 единиц личного состава. Также украинские защитники вывели из строя 13 танков и 44 артиллерийских системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 16.07.24:личного состава - около 561400 (+1110) человек, танков - 8227 (+13) ед, боевых бронированных машин - 15862 (+36) ед, артиллерийских систем - 15368 (+44) ед, РСЗО - 1119 (+0) ед, средства ПВО - 892 (+0) ед, самолетов - 361 (+0) ед, вертолетов - 326 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 12193 (+45), крылатые ракеты - 2398 (+0), корабли /катера - 28 (+0) ед, подводные лодки - 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 20680 (+57) ед, специальная техника - 2577 (+8).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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