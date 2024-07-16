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ВСУ ликвидировали еще 1100 оккупантов - Генштаб

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И более 200 единиц техники

ВСУ ликвидировали еще 1100 оккупантов - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки российская армия потеряла убитыми и ранеными еще 1110 единиц личного состава. Также украинские защитники вывели из строя 13 танков и 44 артиллерийских системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 16.07.24:

личного состава - около 561400 (+1110) человек,

танков - 8227 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 15862 (+36) ед,

артиллерийских систем - 15368 (+44) ед,

РСЗО - 1119 (+0) ед,

средства ПВО - 892 (+0) ед,

самолетов - 361 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12193 (+45),

крылатые ракеты - 2398 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20680 (+57) ед,

специальная техника - 2577 (+8).

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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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