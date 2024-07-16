Президента Нефтяника обвиняют в вымогательстве взятки в 3,4 млн гривен
Нардеп хотел легкого заработка
Фото - Facebook
Почетный президент клуба Николай Задорожный в начале весны обратился к председателю сельского совета. Он планировал получить 10% от суммы контракта по итогам тендера на ремонт водопровода в Ахтырском районе.
Читайте также: Вероятный состав участников Любительского чемпионата 2024/25: Нефтяник, Зирка, клуб американского инвестора и другие
Еще 4% средств должны были поступить правоохранителям, чтобы они не вмешивались. Досудебное расследование продолжается. В партии "Слуга народа" уже сообщили об его исключении.
"Нефтяник" выступает в Любительском чемпионате. В предыдущем сезоне охтырский коллектив замкнул топ-4 в группе 2.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:НАБУ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЛНЗ забронировал билеты в три разных города Украины. Черкащанам в первом туре играть с Днепром-1
- Снова аренда. Скандальный вингер Динамо отправился покорять Китай
- Наш первый матч! Стартовый состав сборной Украины против Северной Ирландии на Евро U-19
- Шахтер проиграл в спарринге, Сирота нашел новый клуб, а Лунин может переехать в Лондон. Главные новости за 11 июля
- Так и не прошли насыщенную оборону. Евро U-19. Северная Ирландия - Украина 0:0
- Фантастика. Как болельщики встречали сборную Испании в Мадриде
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн