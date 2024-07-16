Президента Нефтяника обвиняют в вымогательстве взятки в 3,4 млн гривен

Почетный президент клуба Николай Задорожный в начале весны обратился к председателю сельского совета. Он планировал получить 10% от суммы контракта по итогам тендера на ремонт водопровода в Ахтырском районе.

Еще 4% средств должны были поступить правоохранителям, чтобы они не вмешивались. Досудебное расследование продолжается. В партии "Слуга народа" уже сообщили об его исключении.

"Нефтяник" выступает в Любительском чемпионате. В предыдущем сезоне охтырский коллектив замкнул топ-4 в группе 2.