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Президента Нефтяника обвиняют в вымогательстве взятки в 3,4 млн гривен

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Нардеп хотел легкого заработка

Президента Нефтяника обвиняют в вымогательстве взятки в 3,4 млн гривен

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Почетный президент клуба Николай Задорожный в начале весны обратился к председателю сельского совета. Он планировал получить 10% от суммы контракта по итогам тендера на ремонт водопровода в Ахтырском районе.

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Еще 4% средств должны были поступить правоохранителям, чтобы они не вмешивались. Досудебное расследование продолжается. В партии "Слуга народа" уже сообщили об его исключении.

"Нефтяник" выступает в Любительском чемпионате. В предыдущем сезоне охтырский коллектив замкнул топ-4 в группе 2.

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Нефтяник-Укрнефть (Ахтырка)
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Источник:
НАБУ
Опубликовал: Александр Симченко
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