Тарануха - после 2:4 с Эпицентром: Забили все четыре мяча сами себе
Акцент на собственных ошибках
Фото: ФК Оболонь
Нападающий "Оболони" Ростислав Тарануха прокомментировал поражение в товарищеском матче против "Эпицентра" (2:4). - Ростислав, тебе удалось забить, однако команда проиграла, первые эмоции после игры? - Мы готовимся к старту чемпионата, все идет шаг за шагом. Сегодня была хорошая игра, немного тяжеловато было в таких погодных условиях, из-за жары на улице. Результативный матч, есть над чем работать, двигаемся дальше. - Как оценишь собственные кондиции, уже удалось набрать форму? - Все в процессе, двигаемся от микроцикла к микроциклу, все идет шаг за шагом, набираем оптимальные кондиции. - Насколько важен результат контрольного поединка, в частности поражение 2:4? -Каждый результат важен, на сборах также. Но главным остается подготовиться к первому туру против Колоса, сделать правильные выводы, проанализировать ошибки. Думаю, мы подойдем в оптимальных кондициях к старту чемпионата. - Впереди много контрольных матчей. Они в этом помогут? - Конечно, через игры легче набрать форму, можно отрабатывать комбинации, забивать голы, чувствовать ворота. Это все постепенно приходит. - Несмотря на два забитых, четыре пропущенных гола - это не много для одного тайма? - Думаю, что это от усталости, много ошибок. На сборах такое случается, не думаю, что это очень важно. Можно сказать, что даже все четыре мяча забили сами себе. Сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше.
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Александр Бураков
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