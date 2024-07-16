Тарануха - после 2:4 с Эпицентром: Забили все четыре мяча сами себе

Нападающий "Оболони" Ростислав Тарануха прокомментировал поражение в товарищеском матче против "Эпицентра" (2:4).

- Ростислав, тебе удалось забить, однако команда проиграла, первые эмоции после игры?

- Мы готовимся к старту чемпионата, все идет шаг за шагом. Сегодня была хорошая игра, немного тяжеловато было в таких погодных условиях, из-за жары на улице. Результативный матч, есть над чем работать, двигаемся дальше.

- Как оценишь собственные кондиции, уже удалось набрать форму?

- Все в процессе, двигаемся от микроцикла к микроциклу, все идет шаг за шагом, набираем оптимальные кондиции.

- Насколько важен результат контрольного поединка, в частности поражение 2:4?

-Каждый результат важен, на сборах также. Но главным остается подготовиться к первому туру против Колоса, сделать правильные выводы, проанализировать ошибки. Думаю, мы подойдем в оптимальных кондициях к старту чемпионата.

- Впереди много контрольных матчей. Они в этом помогут?

- Конечно, через игры легче набрать форму, можно отрабатывать комбинации, забивать голы, чувствовать ворота. Это все постепенно приходит.

- Несмотря на два забитых, четыре пропущенных гола - это не много для одного тайма?

- Думаю, что это от усталости, много ошибок. На сборах такое случается, не думаю, что это очень важно. Можно сказать, что даже все четыре мяча забили сами себе. Сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше.