Известного экс-игрока Динамо и Шахтера избили в московском баре
Полчаса приводили в чувство
фото из свободных источников
Бывшего футболиста киевского "Динамо" и "Шахтёра" Андрея Канчельскиса, долгое время проживающего в РФ, избили после финала Евро-2024 в московском баре, сообщает телеграм-канал Mash. Предварительно, он напал на посетителя заведения, но проиграл бой и отправился в глухой нокаут. Как рассказали источнику очевидцы, экс-полузащитник сцепился с болельщиком в одном из баров — мужчины несколько часов перекидывались нелицеприятными словами, а потом Канчельскис якобы нанёс точный удар в челюсть оппонента. И получил симметричный ответ. После этого бывший футболист отправился в нокаут. Сотрудники бара полчаса пытались привести Андрея в чувство, но не смогли и вызвали скорую. Медики диагностировали у него травму головы и оказали помощь на месте — в больницу забирать не стали. Канчельскис - уроженец Кропивницкого. Свою футбольную карьеру он начинал в местной "Зирке". Прежде всего экс-хавбек был известен по выступлениям за "Динамо", "Шахтёр", а также "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".
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Источник:Mash
Опубликовал: Александр Бураков
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