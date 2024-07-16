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Германия не будет поставлять истребители Украине - в правительстве уже назвали причину

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Объяснение высокопоставленного чиновника

Германия не будет поставлять истребители Украине - в правительстве уже назвали причину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что "нет никакого смысла" передавать Украине истребители.

"Нет смысла передавать Украине различные типы истребителей, независимо от того, кто вообще будет в состоянии поставить такие самолеты. Даже если истребители выглядят так похоже внешне, они очень отличаются в управлении. Речь идет о длительном обучении", - заявил Гебештрайт.

Также отмечается, что у Германии нет ни одного американского самолета, поскольку их Воздушные силы построены на базе истребителей Eurofighter Typhoon.

Перед этим лидер крупнейшей оппозиционной партии в Германии Фридрих Мерц призвал к усилению поддержки Киева со стороны Берлина. В частности он поддержал передачу боевых самолетов.
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Источник:
euractiv
Опубликовал: Александр Бураков
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