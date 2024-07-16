Германия не будет поставлять истребители Украине - в правительстве уже назвали причину

Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что "нет никакого смысла" передавать Украине истребители.

"Нет смысла передавать Украине различные типы истребителей, независимо от того, кто вообще будет в состоянии поставить такие самолеты. Даже если истребители выглядят так похоже внешне, они очень отличаются в управлении. Речь идет о длительном обучении", - заявил Гебештрайт.

Также отмечается, что у Германии нет ни одного американского самолета, поскольку их Воздушные силы построены на базе истребителей Eurofighter Typhoon.

Перед этим лидер крупнейшей оппозиционной партии в Германии Фридрих Мерц призвал к усилению поддержки Киева со стороны Берлина. В частности он поддержал передачу боевых самолетов.