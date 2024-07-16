Экс-игрок Карпат Демченко: Маркевич - очень высокомерный человек

Бывший полузащитник Карпат Егор Демченко критически высказался о главном тренере львовян Мироне Маркевиче и его сыне и ассистенте Остапа Маркевиче.

- Ты работал под руководством очень известного для украинского болельщика тренера, Мирона Маркевича, понравилось?

- Ну если честно, то ожидания у меня были другие, отношение к футболистам было не на самом высоком уровне, и от Остапа Мироновича тоже.

- Остап Миронович? У него было много возможностей? Я кстати замечал во время просмотра матчей, что именно он дирижировал игроками на поле.

- У него было очень много полномочий, уважения к игрокам у него почти не было, это очень высокомерный человек, который слышит только себя и все.

- А как бы ты оценил свои выступления? Ты появился почти во всех матчах, но подавляющее большинство это выходы из скамейки запасных. Однако своими действиями, выходя на замену, ты не раз помог команде победить или вырвать ничью.

- Ну конечно я мог сыграть и лучше, но когда выходил, отдавался на все 100%. Где забил, где отдал передачу, где пенальти заработал, а мне просто не давали шанса. Однажды весной вышел в старте, когда победили Полтаву со счетом 1-0, неплохо сыграл, даже Мирон Маркевич отметил это в интервью, однако следующую игру снова на замене. И так было много раз, потому что меня всю неделю могли наигрывать в составе, а в день игры меняли решение. Может, я физически где-то не на высоком уровне был готов, но свои 60-70 минут я мог нормально выдержать.