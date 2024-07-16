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ПВО уничтожила два шахеда, другие два заблудились в Беларуси - Воздушные силы

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Сбиты были не только шахеды

ПВО уничтожила два шахеда, другие два заблудились в Беларуси - Воздушные силы

фото из свободных источников

Новина українською
Силы противовоздушной обороны уничтожили 2 вражеские "шахеды" и 8 разведывательных дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы во вторник.

Так, с вечера 15 июля и в течение суток 16 июля противовоздушной обороной было уничтожено два ударных БПЛА типа "Shahed", еще два "шахеда" локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси.

Также на южном и восточном направлениях сбито восемь разведывательных БПЛА: 4 - "Орлан-10, 2 - "Zala", 1 - "Supercam" и один дрон неустановленного типа.
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Опубликовал: Александр Бураков
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