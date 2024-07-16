Рада отменила перевод времени в Украине с зимнего на летнее
Изменения, касающиеся всех граждан
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Парламент принял законопроект № 4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. "То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье (27-го) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го и дальше не будет", - пояснил нардеп. Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат.
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