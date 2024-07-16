Чехия будет производить в Украине патроны и штурмовые винтовки

Украина и Чехия подписали два соглашения в области оборонной промышленности. Речь идет о производстве патронов и штурмовых винтовок Colt.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль во время пресс-конференции со своим чешским коллегой Петром Фиалой.

По словам Шмыгаля, на встрече с Фиалой были обсуждены поставки для украинского войска новых видов вооружения, подготовка и реабилитация военных и новые совместные проекты. Также было подписано два соглашения в сфере оборонной промышленности.

"Сегодня подписаны два важных соглашения среди других соглашений в сфере, собственно, оборонной промышленности. В Украине будет построен новый патронный завод - соглашение подписано между Sellier & Bellot и "Укроборонсервис", - рассказал Шмыгаль

Второе подписанное соглашение – это производство штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине. Это соглашение между Ceska Zbrojovka и соответствующим украинским предприятием. Каким именно Шмигаль не уточнил, заявив о соображениях безопасности.

В начале года Чехия проявила инициативу по закупкам снарядов для Украины. Средства для этого предоставили уже более 15 стран Запада.

В июне премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что в Украину уже прибыла первая партия боеприпасов в рамках инициативы его страны.