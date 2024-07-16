Сегодня, 16 июля, состоялось первое заседание Комитета по этике и честной игре УАФ в новом составе, который был утвержден 10 июля.

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Во время заседания Анастасия Биленко была избрана секретарем Комитета по этике и честной игре УАФ.

Среди других был рассмотрен вопрос о возможном нарушении Кодекса этики и честной игры УАФ во время состоявшегося 10 мая матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 "Шахтер" — "Динамо".

Также было принято решение разработать проект внедрения образовательных программ для футбольных клубов УПЛ, ПФЛ и арбитров.