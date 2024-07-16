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Николай Павлов - о сборной Англии: Два раза в финал на таких футбольных форумах просто так не выходят

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Известный украинский специалист порассуждал о сборной Англии и Гарете Саутгейте

Николай Павлов - о сборной Англии: Два раза в финал на таких футбольных форумах просто так не выходят

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Известный украинский тренер Николай Павлов высказал свои мысли относительно выступлений сборной Англии на Евро-2024.

– Что скажете о сборной Англии? Многие специалисты считают, что эта сборная не прорвалась или вошла, а вползла в финал Евро-2024…

– Говорить можно разное. И все же в составе Англии квалифицированные игроки, опытный тренер. Гарет Саутгейт уже столько лет работает с этой сборной, причем два последних года его команда попадает в финал. И если кто-то говорит о "вползании", то ошибается. Ведь два раза в финал на таких футбольных форумах просто так не входят. Это не о классе англичан. У них, наверное, есть какая-то своя линия, которую они гнут. И догнули. А финал – это такая решающая стадия, что все могло произойти.

– Согласитесь с тем, что сборная Англии преодолела путь в финал не без судьбы везения? Взять хотя бы матч стадии 1/8 со Словакией…

– Назовите мне хотя бы одного тренера, который скажет, что он может чего-то достичь без везения. Такого не бывает. Говорят, что везет счастливым, но случается, что нет. Если у тебя нет необходимых задатков, то никакой фарт тебе не поможет. Как бы то ни было, а он все равно помогает сильнейшим.

– Какие у вас впечатления от только что завершенного чемпионата Европы в Германии?

– Я с удовольствием смотрел все матчи. Было немало приятных впечатлений – как от игры той или иной команды, так и от забитых наголову трибун немецких стадионов.

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Николай Павлов Англия Гарет Саутгейт
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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