ВСУ отошли из Крынок на Херсонщине, - СМИ

Украинские подразделения отошли из поселка Крынки на левом берегу Херсона.

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Об этом сообщают источники "Украинской правды" в морской пехоте, а также "Суспільне" со ссылкой на источник в Силах обороны.

Военные сообщают, что это произошло еще несколько недель назад.

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Напомним, что в октябре 2023 года украинские войска закрепились в Крынках. С тех пор оккупационные войска почти каждый день пытались выбить оттуда украинские силы, о чем регулярно говорилось в ежедневных отчетах Генштаба ВСУ.