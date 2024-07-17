ВСУ отошли из Крынок на Херсонщине, - СМИ
Произошло это еще несколько недель назад
фото из свободных источников
Украинские подразделения отошли из поселка Крынки на левом берегу Херсона.
Об этом сообщают источники "Украинской правды" в морской пехоте, а также "Суспільне" со ссылкой на источник в Силах обороны.
Военные сообщают, что это произошло еще несколько недель назад.
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Напомним, что в октябре 2023 года украинские войска закрепились в Крынках. С тех пор оккупационные войска почти каждый день пытались выбить оттуда украинские силы, о чем регулярно говорилось в ежедневных отчетах Генштаба ВСУ.
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