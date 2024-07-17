Более 1000 оккупантов. Генштаб обновил информацию о российских потерях

На войне в Украине Россия потеряла 1110 военных за минувшие сутки, а также 11 танков и 43 артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ 17 июля.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили: