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Более 1000 оккупантов. Генштаб обновил информацию о российских потерях

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Более 1000 оккупантов. Генштаб обновил информацию о российских потерях

Генштаб ЗСУ

Новина українською

На войне в Украине Россия потеряла 1110 военных за минувшие сутки, а также 11 танков и 43 артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ 17 июля.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 562510 (+1110) человек,
  • танков - 8238 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 15871 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 15411 (+43) ед,
  • РСЗО - 1120 (+1) ед,
  • средства ПВО - 893 (+1) ед,
  • самолетов - 361 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12224 (+31),
  • крылатые ракеты - 2398 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20741 (+61) ед,
  • специальная техника - 2586 (+9)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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