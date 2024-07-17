Более 1000 оккупантов. Генштаб обновил информацию о российских потерях
Минус 166 единиц техники
Генштаб ЗСУ
На войне в Украине Россия потеряла 1110 военных за минувшие сутки, а также 11 танков и 43 артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ 17 июля.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 562510 (+1110) человек,
- танков - 8238 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 15871 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 15411 (+43) ед,
- РСЗО - 1120 (+1) ед,
- средства ПВО - 893 (+1) ед,
- самолетов - 361 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12224 (+31),
- крылатые ракеты - 2398 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20741 (+61) ед,
- специальная техника - 2586 (+9)
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