Джонсон: Трамп будет решительным в поддержке Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В частности политики обсуждали войну в Украине.

Об этом Джонсон сообщил в соцсети X.

"Здорово встретить президента Трампа, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что он будет силен и решителен в поддержке этой страны и защите демократии".

Между тем, Трамп в своей публикации в Truth Social не назвал тему встречи, а лишь назвал Джонсона "очень хорошим парнем".



Напомним, на недавних дебатах с Джо Байденом Трамп в очередной раз заявил, что остановит войну между Россией и Украиной в случае его избрания.