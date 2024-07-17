Джонсон: Трамп будет решительным в поддержке Украины
Заверения Джонсонюка
x.com/BorisJohnson
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В частности политики обсуждали войну в Украине.
Об этом Джонсон сообщил в соцсети X.
"Здорово встретить президента Трампа, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что он будет силен и решителен в поддержке этой страны и защите демократии".
Между тем, Трамп в своей публикации в Truth Social не назвал тему встречи, а лишь назвал Джонсона "очень хорошим парнем".
Напомним, на недавних дебатах с Джо Байденом Трамп в очередной раз заявил, что остановит войну между Россией и Украиной в случае его избрания.
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