СМИ: Греция может передать 32 истребителя F-16 для Украины
Могут присоединиться к коалиции
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Греция рассматривает возможность вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30 для отправки в Украину. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.
Военно-воздушные силы Греции планируют модернизировать 82 истребителя F-16 до стандарта Block-70 и приобрести 24 истребителя четвертого поколения Rafale у Франции. Кроме того, комитет Конгресса США разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.
По словам источников издания, Греция считает целесообразным передать старые F-16 обратно в США, где они будут модернизированы и переданы Киеву.
Однако, по словам представителя ВВС Греции, "продажа 32 F-16... создаст большой пробел в военно-воздушных силах страны... Должен быть кворум из примерно 200 самолетов, чего невозможно добиться с более современными и дорогими истребителями".
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