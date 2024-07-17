СМИ: Греция может передать 32 истребителя F-16 для Украины

Греция рассматривает возможность вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30 для отправки в Украину. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

Военно-воздушные силы Греции планируют модернизировать 82 истребителя F-16 до стандарта Block-70 и приобрести 24 истребителя четвертого поколения Rafale у Франции. Кроме того, комитет Конгресса США разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

По словам источников издания, Греция считает целесообразным передать старые F-16 обратно в США, где они будут модернизированы и переданы Киеву.

Однако, по словам представителя ВВС Греции, "продажа 32 F-16... создаст большой пробел в военно-воздушных силах страны... Должен быть кворум из примерно 200 самолетов, чего невозможно добиться с более современными и дорогими истребителями".