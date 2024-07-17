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Reuters: Германия планирует вдвое сократить военную помощь Украине в 2025 году

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Reuters: Германия планирует вдвое сократить военную помощь Украине в 2025 году

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
В 2025 году Германия планирует вдвое сократить военную помощь Украине. В проекте бюджета закладывают 4 млрд евро вместо 8 млрд евро в 2024 году.

Об этом информирует Reuters.

После месяцев споров немецкое правительство планирует утвердить бюджет на 2025 год в надежде, что экономическое восстановление поможет сократить разрыв бюджета в 17 млрд евро между прогнозируемыми расходами и доходами.

По данным издания, крупнейшая экономика еврозоны преодолела рецессию в начале года, но рост был медленнее, чем ожидалось, и правительство Германии, как и Великобритании и Франции, пытается закрыть бюджетную дыру.

В то же время Германия надеется, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных потребностей за счет 50 миллиардов долларов, полученных из доходов от замороженных активов РФ, которые страны Большой семерки согласились выделить Украине.
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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
17.07.2024 в 14:53
Цікаво зважаючи на зменшення допомоги Німеччиною наші блаЗні теж скоротять свої притязання на бюджетні кошти? Може ті хто голосував за "Надо просто прекратить стрелять!" зі своєї кишені хоч трошки компенсують те що вони накоїли!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
17.07.2024 в 14:53
Цікаво зважаючи на зменшення допомоги Німеччиною наші блаЗні теж скоротять свої притязання на бюджетні кошти? Може ті хто голосував за "Надо просто прекратить стрелять!" зі своєї кишені хоч трошки компенсують те що вони накоїли!
Ответить
0
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