Евгений Коноплянка объявил о завершении профессиональной карьеры

Бывший вингер "Днепра", "Севильи", "Шальке" и "Шахтера" Евгений Коноплянка решил в 34 года завершить карьеру профессионального футболиста.

"Сегодня поделюсь с вами кое-чем очень важным. Футбол для меня – более чем просто игра, более чем просто спорт или соревнования. Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить находясь на футбольном поле.

Но сегодня я должен сообщить вам о том, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Поэтому спасибо всем, кто прошел со мной этот путь, всем кто разделял со мной радость побед и печаль поражений, всем кто следил за мной и поддерживал на поле и вне его.

Но каждый конец - это новое начало, поэтому я не оставляю спорт насовсем", – написал Коноплянка в своем инстаграме.