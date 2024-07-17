Евгений Коноплянка объявил о завершении профессиональной карьеры

"Сегодня поделюсь с вами кое-чем очень важным. Футбол для меня – более чем просто игра, более чем просто спорт или соревнования. Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить находясь на футбольном поле.
Но сегодня я должен сообщить вам о том, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Поэтому спасибо всем, кто прошел со мной этот путь, всем кто разделял со мной радость побед и печаль поражений, всем кто следил за мной и поддерживал на поле и вне его.
Но каждый конец - это новое начало, поэтому я не оставляю спорт насовсем", – написал Коноплянка в своем инстаграме.
Последним клубом Коноплянки был румынский "Клуж", за который он провел три матча в прошлом сезоне. Всего Коноплянка сыграл 427 матчей в своей карьере, забил 74 гола и отметился 61 ассистом. За сборную Украины – 87 матчей и 21 гол.
Экс-игрок сборной Украины сообщил, что будет заниматься двумя своими проектами: скаутским агентством для футболистов tbagency_, основанное совместно с Романом Зозулей, и киберспортивной организацией kono.ecf
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