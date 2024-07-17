Украина вернула из российского плена еще 95 защитников
Это уже 54-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения
t.me/V_Zelenskiy_official
В среду, 17 июля, состоялся очередной обмен пленными, в результате которого Украина вернула из российского плена еще 95 военных.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.
"Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам - за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", - отметил он.
Как уточняет
Все освобожденные на этот раз - мужчины: 88 рядовых и сержантов, семь офицеров.
Среди ребят, получивших наконец свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них тринадцать - защитники «Азовстали»), 41 воевал на Донецком направлении, по девять - на луганском и запорожском, по трое - на херсонском и харьковском. Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка от оккупантов в составе Макаровской ТрО. Во время оказания гуманитарной помощи жителям местной общины попал в плен к российским военнослужащим-бурятам.
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