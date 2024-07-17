Украина вернула из российского плена еще 95 защитников

В среду, 17 июля, состоялся очередной обмен пленными, в результате которого Украина вернула из российского плена еще 95 военных.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам - за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", - отметил он.

Как уточняет Координационный штаб , среди освобожденных - 49 воинов ВСУ (в том числе участник «воздушного моста», который добровольно вызвался на вертолете лететь на «Азовсталь», чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил), 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной громады.

Все освобожденные на этот раз - мужчины: 88 рядовых и сержантов, семь офицеров.

Среди ребят, получивших наконец свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них тринадцать - защитники «Азовстали»), 41 воевал на Донецком направлении, по девять - на луганском и запорожском, по трое - на херсонском и харьковском. Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка от оккупантов в составе Макаровской ТрО. Во время оказания гуманитарной помощи жителям местной общины попал в плен к российским военнослужащим-бурятам.