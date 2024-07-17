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Безуглая вышла из фракции Слуга народа

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"Больше нет моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально"

Безуглая вышла из фракции Слуга народа

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению. Таким образом, во фракции остается 233 человека.

Об этом 17 июля сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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"Только что сообщили, что госпожа Безуглая вышла из фракции "Слуга народа" по собственному заявлению", — написал он.

Сама Безуглая опубликовала заявление о своем выходе из партии на странице в соцсетях. В частности, она говорит, что ей непонятны "приоритеты коллег в комитете", а "критические реформы — как о государственной тайне, СБУ, военной полиции, новых уставах ВСУ, давно лежат в комитете". Поэтому, отметила Безуглая, у нее "больше нет моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально".

"Отправила заявление о выходе из парламентской фракции "Слуга Народа". Окончательно. Заявление должны зачитать на этой неделе. А что же президент? Мне больно, что очень трудно пробиться к нему с очевидными фактами о проблемах в армии. Пытаюсь это сделать всеми способами. Передо мной каждый день возникает заслон из "профессионалов". Но за мной глаза военных в боевых подразделениях. Не сдаюсь, на это моральных сил достаточно", — написала она.

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