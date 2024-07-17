Народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению. Таким образом, во фракции остается 233 человека.

Об этом 17 июля сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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"Только что сообщили, что госпожа Безуглая вышла из фракции "Слуга народа" по собственному заявлению", — написал он.

Сама Безуглая опубликовала заявление о своем выходе из партии на странице в соцсетях. В частности, она говорит, что ей непонятны "приоритеты коллег в комитете", а "критические реформы — как о государственной тайне, СБУ, военной полиции, новых уставах ВСУ, давно лежат в комитете". Поэтому, отметила Безуглая, у нее "больше нет моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально".

"Отправила заявление о выходе из парламентской фракции "Слуга Народа". Окончательно. Заявление должны зачитать на этой неделе. А что же президент? Мне больно, что очень трудно пробиться к нему с очевидными фактами о проблемах в армии. Пытаюсь это сделать всеми способами. Передо мной каждый день возникает заслон из "профессионалов". Но за мной глаза военных в боевых подразделениях. Не сдаюсь, на это моральных сил достаточно", — написала она.