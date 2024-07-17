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Коноплянка: У меня с детства в сердце Counter-Strike, и я не могу ничего с этим поделать. Даже сейчас играю

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Евгений рассказал, как он подсел на CS

Коноплянка: У меня с детства в сердце Counter-Strike, и я не могу ничего с этим поделать. Даже сейчас играю

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Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о своем увлечении компьютерными играми.

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– Как вообще пришло решение создать киберспортивную организацию?

– Это как хобби. Тебе нравится играть в большой теннис – играешь и кайфуешь. Интересовался еще, наверное, с 9 лет Counter-Strike. Иногда проходил мимо школы: "Так… Туда или туда?"

Нет, я учился, но хочу сказать, что также я залетал. Это как второй мой дом был. Я проводил там много времени со своими друзьями. И с тех пор остался у меня в сердце Counter-Strike, и я не могу ничего с этим поделать. Даже сейчас я играю.

Я всегда хотел… Я был футболистом, не было времени достаточно, но я всегда следил за NaVi, Monte, всеми командами, много команд знаю. И хотел открыть свою команду, но не было времени. Это время немножко появилось – и реализуем этот проект.

– Расскажи о своем киберспортивном бэкграунде.

– Когда был CS:GO, был 10-й левел. Сыграл в районе 1000 матчей на FACEIT. Matchmaking – не интересно. Когда вышла CS2 – поменялась стрельба, многое поменялось, и слетел на 9-й левел. Игр почти 2 тысячи на FACEIT. Потому знаю, как прицел держать.

В другие игры не играю совсем, потому что времени и так нет. Играю только когда уже дети спят. Мой сын тоже любит это делать. Он когда видит, что я играю, даже если это 12 часов ночи, просто говорит: "Нет, какое спать? Давай ты одну, я одну".

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Источник:
kONOPLAY
Опубликовал: Михаил Черныш
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