"У нас не было таких агентов, кому могли мы доверять", - Коноплянка рассказал о решении открыть с Зозулей агентскую компанию
Решили попробовать
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Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка, который недавно объявил о завершении игровой карьеры, рассказал о создании агентства с Романом Зозулей.
"Это так получилось случайно... Это не случайно, что мы разговариваем за футбол - случайно, что мы в один голос как-то сказали, что прикольно было бы. Потому что мы это все прошли, и хочется помочь, поменять эту ситуацию на примере, как у меня было, на примере, как было у Ромы.
Потому что у нас не было таких агентов, кому могли мы доверять, а это очень важно. Если ты доверяешь агенту - он все делает. Если у тебя есть такой человек, ты можешь не переживать, он будет делать для тебя все самое лучшее - и ты в шоколаде.
И мы так заговорили об этом: "Может, попробуем?" "Давай, почему нет?“.
Хочется помочь талантливым игрокам, которые хотят играть не только в топовых клубах Украины, а еще в Европе. Мы попробуем подкорректировать этот момент, и я уверен, что у нас все получится", - сказал Коноплянка.
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