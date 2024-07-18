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ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов за сутки - Генштаб

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222 единицы техники

ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов за сутки - Генштаб

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины ликвидировали 1130 оккупантов. Также было уничтожено 7 танков и 54 артиллерийские системы.

В целом потери врага с начала полномасштабного вторжения выглядят следующим образом:

личного состава - около 563 640 (+1130) человек,

танков - 8245 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 15883 (+12) ед,

артиллерийских систем - 15465 (+54) ед,

РСЗО - 1120 (+0) ед,

средства ПВО - 893 (+0) ед,

самолетов - 361 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12274 (+50),

крылатые ракеты - 2398 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20833 (+92) ед,

специальная техника - 2593 (+7).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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