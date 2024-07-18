ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов за сутки - Генштаб
222 единицы техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.
Силы обороны Украины ликвидировали 1130 оккупантов. Также было уничтожено 7 танков и 54 артиллерийские системы.
В целом потери врага с начала полномасштабного вторжения выглядят следующим образом:личного состава - около 563 640 (+1130) человек, танков - 8245 (+7) ед, боевых бронированных машин - 15883 (+12) ед, артиллерийских систем - 15465 (+54) ед, РСЗО - 1120 (+0) ед, средства ПВО - 893 (+0) ед, самолетов - 361 (+0) ед, вертолетов - 326 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 12274 (+50), крылатые ракеты - 2398 (+0), корабли /катера - 28 (+0) ед, подводные лодки - 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 20833 (+92) ед, специальная техника - 2593 (+7).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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