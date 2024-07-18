Клуб из Ла Лиги заинтересовался Траоре
Форвард Шахтера может продолжить карьеру в Испании
Фото: ФК Шахтер
"Лас-Пальмас" ищет варианты усиления своей команды. Наставнику коллектива Луису Карриону нужен нападающий, который сможет стать новым бомбардиром канарского клуба.
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Источник утверждает, что тренер представителя Ла Лиги попросил руководство поработать над возможным трансфером игрока.
Лассина присоединился к "горнякам" в июле 2021 года из "Аякса". Переход стоил 10 млн. евро. Он отыграл в составе "оранжево-черных" 65 встреч (19 голов, 10 ассистов). Из-за продолжительных восстановлений после травм ему не удается прийти к оптимальной форме. Этот фактор способствовал снижению трансферной стоимости форварда.
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