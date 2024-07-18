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Коноплянка рассказал о неосуществлённых трансферах в Ливерпуль, Тоттенхэм и Атлетико

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Евгений упомянул о моментах в карьере, когда все могло развиваться другим путем

Коноплянка рассказал о неосуществлённых трансферах в Ливерпуль, Тоттенхэм и Атлетико

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Коноплянка подвел итоги после завершения карьеры игрока, вспомнив о не случившихся переходах.

“Из Ливерпуля приехали в Днепр. Мы сели, ужинали, они уже говорят: "Все, мы тебя забираем". Я уже прошел медосмотр и они спросили о моей цене.

Я сказал: “Общайтесь с президентом”. Они вышли на связь. Президент сказал одну цену, это было 15 млн, но дошли до 25 млн фунтов или евро".

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"У меня оставался год контракта, и я думал, что все будет окей. И клуб заработает на моем трансфере, и я буду счастлив. Но клубы не смогли договориться и трансфер сорвался, потому что это была последняя ночь.

"Ливерпуль" просил УЕФА, чтобы те еще на час продлили трансферное окно. Они были уверены, что меня все-таки возьмут. Потому и дошли до 25 млн.

Президент сказал: “Сделаем его [трансфер] через полгода в “Тоттенхэм”. Однако мы так и не вернулись к этому разговору”, – рассказал экс-футболист.

Также Евгений вспомнил, как не попал в "Атлетико".

"Я сидел неделю в отеле и ждал, пока "Атлетико" продаст одного игрока, и я бы пришел туда. Симеоне говорил: “Нужно только одного игрока его позиции продать. День-два и мы тебя подписываем”.

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"Проходит неделя и моя жена, которая тогда была беременна и уже это был восьмой месяц, говорила, что нужно же будет лететь в новую команду, а летать ей уже было нельзя. Я тогда сказал агентам, что нельзя больше ждать и нужно что-то делать.

И уже через час мне звонят по телефону и говорят: "В "Севилью" хочешь?". Я тогда любил Испанию, потому что Месси, Роналду… Это повод, чтобы пойти туда, поиграть с ними. Чтобы получить этот опыт и этот уровень почувствовать на себе", – отметил экс-футболист "Днепра".

Коноплянка дебютировал на взрослом уровне в августе 2007 года.

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Источник:
kONOPLAY
Опубликовал: Александр Симченко
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